La Monte Pruno e il segreto del successo. Il direttore Michele Albanese: “I risultati sono importanti ma i valori per ottenerli lo sono ancor di più”

Di Michele Albanese

“Vogliamo condividere con tutti coloro che ci seguono il momento di grande gioia e soddisfazione: la chiusura di uno straordinario bilancio 2023 e la riconferma, per il terzo anno consecutivo, come migliore Banca della Regione Campania, così come riconosciutoci, in questi giorni, dall’importante rivista Milano Finanza che ha pubblicato l’Atlante delle Banche Leader per l’anno 2023/2024.

L’importante risultato è stato possibile grazie a alcuni valori che, nel nostro fare quotidiano, riteniamo fondamentali: lavoro, passione, abnegazione, ascolto, riconoscenza e senso di appartenenza verso la comunità. Non ultimo, il valore che riteniamo il più importante per ottenere un successo sicuro, non solo nel lavoro: “l’umiltà”.

Da qualche anno, da quando abbiamo intrapreso l’impegnativo percorso post fusione con la consorella di Fisciano, oltre l’avvio del Gruppo Bancario, sapevamo che non sarebbe stato facile. Ci aspettavano sfide complesse e ostacoli da superare. Tuttavia, il nostro impegno e la nostra dedizione non sono mai venuti meno. Abbiamo lavorato duramente ogni giorno, concentrandoci sul nostro obiettivo e cercando sempre di dare il massimo.

Ma il segreto del nostro successo non risiede solo nel lavoro svolto, bensì anche nella passione, nell’abnegazione che tutti hanno messo in ogni singola azione. Abbiamo creduto fortemente nel nostro progetto, dedicandoci cuore ed anima. Ciò che ci ha spinto ad andare avanti anche quando sembrava impossibile è stata la passione, la fiducia tra noi oltre all’unione che ha animato ogni nostro gesto.

Inoltre, abbiamo compreso l’importanza dell’ascolto. Abbiamo prestato attenzione alle esigenze dei nostri collaboratori e della nostra comunità e abbiamo cercato di capire cosa potesse renderla felice e soddisfatta. Abbiamo raccolto i feedback e le critiche, utilizzandoli come preziose fonti di crescita e miglioramento. L’ascolto ci ha permesso di adattarci, di evolverci e di offrire un prodotto o un servizio che rispondesse realmente alle necessità di coloro che serviamo.

La riconoscenza e la trasparenza, sono altri due valori importanti del nostro percorso lavorativo e dei nostri successi.

Prima di tutto, riteniamo che la riconoscenza è fondamentale per creare un clima positivo e motivazionale, indispensabile per creare un senso di appartenenza e di fiducia reciproca tra il personale e la dirigenza oltre ad essere cruciale per favorire la comunicazione ed una collaborazione efficace all’interno dell’azienda. In sintesi, siamo sicuri che la riconoscenza e la trasparenza sono fondamentali per migliorare il lavoro e, quindi, se stessi, al fine di vivere in un ambiente di lavoro etico e giusto.

L’umiltà nel lavoro, poi, è una virtù fondamentale che abbiamo, da sempre, cercato di coltivare e trasmettere ai nostri collaboratori, anche se qualche volta non ci siamo riusciti. Essa implica un atteggiamento di apertura verso gli altri, di disponibilità nel confrontarsi con idee diverse, di riconoscimento dei propri limiti e di volontà di imparare sempre di più.

Cerchiamo di predicare, da sempre, che essere umili nel lavoro significa non considerarsi superiori agli altri, ma anzi, essere pronti ad apprendere da chiunque, indipendentemente dal ruolo o dalla posizione gerarchica. Essere umili permette di accettare critiche e feedback con spirito costruttivo, di riconoscere errori e di imparare dai propri sbagli.

Inoltre, sosteniamo che l’umiltà nel lavoro offre la possibilità di collaborare in modo efficace con i colleghi, creando un ambiente di lavoro positivo e armonioso. Concedere riconoscimento agli altri per i loro successi e condividerli con umiltà, piuttosto che arroganza, favorisce la crescita e la motivazione di tutti.

Infine, siamo sempre più convinti che l’umiltà nel lavoro permette di tenere i piedi per terra e di raggiungere una maggiore gratificazione personale. Nel momento in cui si abbraccia l’umiltà, si riconosce che il successo è il risultato di un lavoro di squadra e delle opportunità che sono state offerte. Riteniamo pure che nella vita non bisogna dimenticare mai di ringraziare e mostrare gratitudine verso coloro che hanno contribuito al proprio percorso professionale ed alla propria crescita.

Per finire, ma non perché meno importante, abbiamo sempre avuto un forte senso di appartenenza, che tutti ci riconoscono, verso la nostra comunità.

Abbiamo compreso che il nostro successo è legato al benessere di coloro che ci circondano, al loro supporto e alla loro fiducia. Abbiamo lavorato affinché la nostra community si sentisse coinvolta, partecipe e orgogliosa del nostro percorso. In questo modo, abbiamo creato un legame forte e duraturo che ci ha sostenuto durante i momenti difficili. Abbiamo sempre cercato, nei limiti delle nostre possibilità, di fare sempre del bene perché, così come più volte abbiamo detto e scritto, “fare del bene fa bene, e fa star bene”.

Siamo convinti che i valori, se condivisi, possono unire le persone e favorire la collaborazione e la coesione.

In sintesi, i valori nel nostro lavoro sono fondamentali per definire la nostra identità ed il successo della nostra struttura organizzativa. Questi valori, che abbiamo sempre applicato con impegno e sacrificio, oggi hanno reso possibile il raggiungimento dei predetti importanti traguardi.

Vogliamo ringraziare tutti i soci, clienti, dipendenti ed amministratori che hanno contribuito a questi risultati, a chi ha creduto in noi, a chi ci ha sostenuto lungo il tortuoso cammino. Senza di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Continueremo a coltivare questi valori, a metterli in pratica e a condividerli con tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questo percorso di crescita e successo.

Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con passione e dedizione, ascoltando sempre i bisogni della nostra comunità e sentendoci parte di essa.

Insieme possiamo raggiungere risultati ancora più grandi e significativi. Siamo pronti per le prossime sfide che il futuro ci riserverà e siamo certi che, con questi valori, potremo superarle con successo.

Grazie a tutti e avanti con entusiasmo verso nuovi traguardi”.