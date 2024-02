Arrestato14enne per detenzione e spaccio a Salerno: operazione antidroga dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno operato un arresto in flagranza di reato nel pomeriggio di ieri. Il soggetto coinvolto è un quattordicenne residente a Salerno, gravemente indiziato di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente, precisamente hashish.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione delle attività di spaccio e consumo di droghe tra i giovanissimi sul territorio. I Carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo nei pressi di luoghi frequentati da giovani, come locali, bar, discoteche e istituti scolastici cittadini. Tali operazioni sono condotte in modo capillare e sorveglianza “a sorpresa”, spesso con l’ausilio di unità cinofile.

Il 21 febbraio, durante uno di questi controlli presso un Istituto Superiore nel quartiere Mariconda, i Carabinieri hanno notato un giovane comportarsi in modo sospetto, allontanandosi dal gruppo degli studenti. Dopo averlo fermato per un controllo personale, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente, oltre a ulteriori quantità nascoste sul soggetto. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 118 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e un coltello contaminato dalla sostanza, presumibilmente utilizzato per il taglio della droga in porzioni per la vendita.

Il minore è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza a Salerno e la sua posizione è ora sotto esame da parte della Procura per i Minorenni di Salerno. Quest’ultima avvierà le procedure per la richiesta di convalida al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni, che procederà all’interrogatorio del giovane nei prossimi giorni.

