Nei guai un Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore: avrebbe violentato donne destinatarie di sfratto

Questa mattina il personale della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti in un Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Sull’indagato pendono gravi indizi di reato in relazione a diversi episodi di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione in atti giudiziari. Per quanto riguarda la concussione e la violenza sessuale le condotte sarebbero avvenute nell’ambito di procedimenti di sfratto ai danni di donne in condizione di gravissimo disagio socioeconomico, ponendo le conduttrici di fronte alla prospettiva di un’immediata esecuzione dello sfratto in caso di mancata soggezione alle pretese sessuali del pubblico ufficiale.

Il Tribunale del Riesame ha disposto per l’indagato la custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari proprio oggi, giorno della Festa della Donna, dando esecuzione alla misura cautelare di massimo rigore. L’ufficiale giudiziario si trovca ora recluso della Casa Circondariale di Vallo della Lucania.

Giovanna De Luca