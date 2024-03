L’Università di Napoli accoglie Geolier per una lezione e il rettore lo definisce come un esempio di resilienza e creatività

Il prossimo 26 marzo, presso la sede della Facoltà di Medicina dell’Università Federico II a Scampia, 500 studenti dell’ateneo potranno incontrare il cantante napoletano Geolier, alla manifestazione prenderanno parte anche i corsisti provenienti dal Vallo di Diano e dal salernitano.

L’Università Federico II di Napoli ha esteso un invito al rapper Geolier. La sua presenza è attesa non solo come artista, ma come simbolo di resilienza e creatività, che dall’umile quartiere di Secondigliano ha saputo conquistare il palcoscenico nazionale, culminando in un acclamato secondo posto al Festival di Sanremo con il brano “I’ p’ me, tu’ p’ te”.

Il rettore Matteo Lorito ha sottolineato l’importanza di questo evento come opportunità di dialogo tra il rapper, gli studenti, e il corpo docente, specialmente quelli impegnati nell’Osservatorio Giovani. L’obiettivo è stimolare un dibattito su temi cruciali come la povertà educativa e l’inclusività culturale, soprattutto nelle periferie urbane. Geolier, con il suo percorso di vita e artistico, rappresenta un esempio tangibile di come talento e dedizione possano trionfare nonostante le avversità.

L’incontro con Geolier non si limiterà a una semplice esibizione musicale, ma sarà l’occasione per approfondire discussioni su come l’educazione possa evolversi per essere più inclusiva e accessibile. Il rettore Lorito ha evidenziato come metà degli studenti dell’ateneo rientri nella “no tax area” grazie a politiche di sostegno basate sul reddito, ribadendo l’impegno dell’università nel valorizzare i talenti di tutti gli studenti.

L’evento assume un significato particolare nel 2024, anno in cui l’Università Federico II celebra l’ottocentesimo anniversario dalla sua fondazione, riaffermandosi come pilastro della cultura e dell’istruzione a Napoli. La presenza di Geolier, così come quella di altre personalità che hanno condiviso le loro esperienze di successo attraverso l’impegno e la perseveranza, contribuirà a ispirare gli studenti a perseguire i propri sogni con determinazione.