Tra fonti rinnovabili e bonus idrico: le ultime novità in Basilicata

Ben 39 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il 2024 e 24 milioni di euro per il 2025. A tanto ammontano le risorse disponibili per l’avviso pubblico “Contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative ricadenti nel territorio lucano”. Il Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 08.00 di lunedì 8 aprile 2024 e fino alle ore 23:59 del 31/12/2025. La definizione e gestione dell’avviso pubblico e delle relative attività sono affidate alla Società Energetica Lucana S.p.A., secondo le articolazioni e le modalità che verranno definite con una convenzione.

Novità anche sul fronte Bonus idrico, al via le prime erogazioni in bolletta per 10 mila utenti. L’ammontare degli sconti in bolletta per chi ne ha fatto richiesta ed è risultato idoneo è pari, in questa prima fase, a circa 1 mln di euro complessivi. Acquedotto Lucano fa tuttavia sapere che sono 40 mila le richieste pervenute e che sono in corso le verifiche dei requisiti per procedere con le ulteriori riduzioni a vantaggio dei cittadini. “Sono molto soddisfatto – dichiara l’amministratore unico della società, Alfonso Andretta – del funzionamento dell’imponente macchina organizzativa messa in piedi per essere in grado di accogliere un numero rilevante di richieste e che ci ha consentito di erogare, in pochissimo tempo, un primo numero rilevante di Bonus. Ovviamente siamo a disposizione di tutti gli utenti, per risanare situazioni che rendono le istanze non conformi all’accesso del beneficio. Questa è sicuramente un’ottima occasione per rinsaldare il legame tra i cittadini, fruitori del servizio, ed Acquedotto Lucano”.