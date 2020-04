Il grande cuore dei santarsenesi negli Stati Uniti: donazioni per Bonus Spesa Conad da destinare alla comunità

Ancora una volta i santarsenesi negli Stati Uniti fanno sentire la loro vicinanza alla comunità del piccolo centro a sud del Vallo di Diano. Nuovamente, infatti, hanno deciso di supportare i cittadini di Sant’Arsenio, questa volta per affrontare l’emergenza sociale ed economica provocata dalla diffusione del Coronavirus. Ed hanno deciso di farlo pensando a chi versa in condizioni di difficoltà, destinando le loro donazioni per l’acquisto di beni di prima necessità. Così, contattando i titolari della Conad di Sant’Arsenio, insieme ad Antonio e Cristina Biscotti hanno messo in piedi una bella e concreta iniziativa alla quale possono partecipare i tanti santarsenesi (e non solo) che si trovano nelle varie parti del mondo. In sostanza è stata avviata una raccolta fondi “Spesa Sospesa” sulla piattaforma gonfoundme (basta cliccare sul link: https://www.gofundme.com/f/9v2hpb-la-spesa-sospesa?utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit&utm_campaign=p_lico+share-sheet). Qui è possibile versare un contributo anche in forma anonima. I fondi raccolti verranno trasformati in carte prepagate Conad da 30, 50 e 100 euro. Queste carte verranno date a quelle famiglie che non riescono a rientrare nel Bonus Spesa elargito dal Governo tramite il Comune di Sant’Arsenio. Una decisione adottata di concerto con l’ente per cercare di aiutare quante più persone del piccolo centro che versano in condizioni di difficoltà economica.

“E’ un modo per essere vicini ai nostri concittadini, ci hanno spiegato dagli Stati Uniti. Chi può deve contribuire.Non solo i santarsenesi negli Stati Uniti. Chiunque può farlo!”

Non è la prima volta che la comunità santrasenese negli Stati Uniti dà il proprio contribuito ad un’iniziativa intrapresa dai cittadini. Ricordiamo anche l’importante contributo economico offerto al Comitato “No Biometano” di Sant’Arsenio per affrontare tutte le spese nella battaglia contro la possibile costruzione di un impianto di produzione di biometano a Sant’ Arsenio, in località Fosso del Mulino.