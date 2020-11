Forza Polla contraria alla riapertura della scuola dell’infanzia e della prima elementare in paese: “Troppi contagi, posticipiamo”

Il gruppo consiliare “Forza Polla” con una lettera indirizzata al sindaco della cittadina Massimo Loviso si dice contraria alla riapertura delle scuole per l’infanzia e della prima elementare. “In particolare – si legge nella nota- come la riapertura disposta dall’unità di crisi regionale e a discrezione dei comuni, sia inopportuna e inadeguata a causa di diverse ragioni: l’elevato numero di contagi a Polla e l’esponenziale aumento di casi nei giorni scorsi , l’impossibilità da parte del personale scolastico di effettuare lo screening prima della riapertura e l’impossibilità da parte dei bambini di tenere il distanziamento”. Ragioni per cui la compagine guidata dal consigliere comunale Fortunato D’Arista chiede al primo cittadino di posticipare la riapertura dei cancelli degli istituti scolastici per i più piccoli: “Dobbiamo permettere a tutte le famiglie di trascorrere in serenità l’imminente periodo natalizio evitando ogni forma di potenziale contagio”- concludono i referenti di Forza Polla. Il capo politico D’Arista, interpellato dalla nostra redazione torna anche su altri argomenti che riguardano la TARI. “Avevamo proposto già nel marzo del 2020 al sindaco Giuliano, durante la prima ondata del virus, la sospensione delle tasse locali o quanto meno di posticipare i pagamenti a fine pandemia per cittadini e attività commerciali. All’epoca le condizioni erano peggiori rispetto ad ora, durante il primo lockdown. La passata amministrazione ascoltò la nostra proposta ma aveva già deciso di programmare delle agevolazioni, come avverrà adesso per la TARI, attraverso la riduzione di 3/12 della tassa”- dice D’Arista che aggiunge- “Ci rendiamo conto che tutti i comuni stanno soffrendo e annullare totalmente le tasse andrebbe a peggiorare le cose”- afferma D’Arista. Dall’altra parte Loviso nei giorni scorsi dichiarò che “Grazie anche ai fondi per le ex zone rosse si potevano mettere in campo agevolazioni sulle tasse per i cittadini”. Delle dichiarazioni (quelle di Fortunato D’Arista) che arrivano nelle stesse ore in cui si decide a Palazzo Chigi la sospensione del pagamento delle tasse in scadenza il 30 novembre ed il probabile rinvio che fanno ben sperare gli italiani. Tornando a Polla, la compagine di opposizione inoltre ha proposto durante l’ultimo consiglio comunale, la diretta Facebook dell’assise cittadina per rendere più partecipe la popolazione alla vita amministrativa del paese. Una proposta analoga al servizio WhatsApp “Polla Informa”, introdotto dal Comune in questi giorni e che Forza Polla aveva lanciato durante la sua campagna elettorale. “Non per forza l’opposizione deve dire No ed ostacolare le attività della maggioranza. Il Servizio WhatsApp come anche altre iniziative se ritenute utili per la popolazione sono buone. Non dobbiamo generare solo le problematiche ma indicare la strada per le soluzioni , lavorando per la crescita del paese, come facciamo da tempo con il nostro gruppo sempre attento alle esigenze della cittadina e propositivo attraverso indicazioni e controllo della macchina amministrativa”- conclude il capogruppo di minoranza Fortunato D’Arista. .