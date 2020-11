Countdown per #IlluminiAmoSalerno, Pippo Pelo presenta l’iniziativa: adesioni anche nel Vallo di Diano

Numerosi sono gli scatti fatti dai salernitani ai loro balconi addobbati con lucine colorate per l’iniziativa #IlluminiAmoSalerno, lanciata dal conduttore radiofonico Pippo Pelo, nota voce di Radio Kiss Kiss.

L’idea è quella di dare luce alla città capoluogo ed accendere nella comunità salernitana la speranza per un futuro migliore, in questo buio periodo segnato dalla pandemia, in sostituzione delle famose Luci d’Artista. Sul gruppo Facebook di IlluminiAmoSalerno, che conta oltre 12 mila membri, è scattato il countdown per l’8 dicembre alle 19, data fissata per l’accensione delle luci in città. Numerosi, intanto, i territori delle Pro Loco salernitane che hanno aderito all’iniziativa, con il coinvolgimento di tantissimi paesi della provincia; il giorno dell’Immacolata si accenderanno in sincronia migliaia di balconi.

IlluminiAmoSalerno è stata accolta con entusiasmo, anche nel Cilento e Vallo di Diano, passando da Camerota, Pioppi, Sapri ad Auletta, Caggiano e con un ampio gruppo Facebook del Vallo di Diano. L’iniziativa si colora, inoltre, di solidarietà. Con una diretta sul gruppo Facebook, martedì 1 dicembre alle 18, Pippo Pelo batterà 100 magliette con un’asta benefica in favore dell’ONLUS Open (Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma), per supportare le famiglie di bambini con difficoltà. Sull’iniziativa, diventata contagiosa e virale in pochi giorni, abbiamo ascoltato il suo ideatore Pippo Pelo. Guarda l’intervista.

MARIA GRAZIA PETRIZZO