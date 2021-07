Tribunale, dai Capigruppo del Consiglio Regionale “OK” alla proposta di Legge presentata da Corrado Matera

8 Capigruppo del Consiglio Regionale della Campania hanno assicurato il proprio sostegno alla Proposta di Legge presentata da Corrado Matera e che punta alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

Si attende ancora la conferma di uguale disponibilità da parte del Movimento 5 Stelle, ma per il resto il Consiglio Regionale ha accolto in pieno l’appello all’unità rivolto dal Consigliere Regionale originario di Teggiano nella battaglia per il Palazzo di Giustizia del Vallo di Diano. Ad aggiornare sugli ultimi sviluppi in merito è lo stesso Matera, che ricorda di aver sempre condiviso azioni e soluzioni da adottare con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “I Capigruppo che hanno deciso di sostenere la mia Proposta di legge -conferma Matera- sono Mario Casillo del Pd, Carmine Mocerino del gruppo De Luca Presidente, Giovanni Porcelli per Campania Libera – Noi Campani – P.S.I., Tommaso Pellegrino per Italia Viva, Pasquale Di Fenza per Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde, Michele Schiano Di Visconti per Fratelli d’Italia, Annarita Patriarca per Forza Italia – per Caldoro Presidente e Gianpiero Zinzi per Lega – Campania”. Manca ancora all’appello la risposta del Capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Valeria Ciarambino, dalla quale si attende ancora un cenno di disponibilità, particolarmente significativo visto che, oltre che ad appoggiare il disegno di legge presentato da Matera, tutti gli altri Capigruppo Regionali si sono impegnati anche ad attivarsi con i propri riferimenti parlamentari e governativi, affinché in sede nazionale si possa parlare una sola lingua. In ballo c’è infatti quella che è stata definita “la madre di tutte le battaglie”, e che si propone di porre rimedio ad uno dei più gravi torti inferti dalla politica al territorio del Vallo di Diano, con lo “scippo” del suo Tribunale. “Ringrazio per la grande disponibilità mostrata l’On. Piero De Luca” continua Matera, che sottolinea come sia stato inoltre attivato, nella competente commissione consiliare, l’iter procedurale per l’esame della proposta di legge. “Saranno programmate le relative audizioni dei soggetti interessati per rappresentare i danni e i disagi patiti dal territorio, mortificato dal 2013 -conclude il Consigliere Regionale- e sono già in corso interlocuzioni con le rappresentanze istituzionali del territorio, nonché con il mondo associativo per condividere la proposta di legge”.