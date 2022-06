Basket, Serie C Gold: Angri vince gara 4 della finale play-off. Domenica al Palazingaro la partita decisiva

La serie della finale C Gold, non poteva essere diversa. A giocarsela le due più forti squadre del campionato, che continuano a dare spettacolo e ad entusiasmare i propri tifosi e i tanti appassionati della palla a spicchi. Le prime 4 gare nelle quali la Diesel Tecnica di Sala Consilina e la Pallacanestro Angri hanno dimostrato di meritare entrambe l’accesso alla serie B, sono il sunto della bellissima stagione sportiva alla quale le rispettive società hanno lavorato per ottenere il massimo risultato.

In gara 4 ad Angri lo spettacolo l’ha fatta ancora da padrone. Difese aggressive al limite del regolamento, ritmi indemoniati ed attacchi sempre improntati alla ricerca della soluzione migliore, senza mai mettere da parte lo spettacolo. Le due contendenti partono subito con difese aggressive, costringendo gli avversari a forzare a volte le soluzioni. Un primo quarto di gioco avaro di punti (18-11) per i blue boys che sembrano più in palla. Molti palloni recuperati dalle difese, questo dice la prima metà di gara, sempre con la Diesel Tecnica una spanna avanti agli avversari, la partita è in discesa per

i ragazzi di coach Paternoster, grazie al solito Garcia e a Merlo, Misolic Mbaye e Mezzacapo che non fanno respirare l’attacco di casa. Si va al riposo lungo con un confortante +10 (40-30)per la Diesel Tecnica, ma si sa che ci sarà ancora tanto da soffrire.

Infatti il terzo periodo segna una svolta importante. I padroni di casa rientrano sul proprio parquet, con un diverso approccio, i ragazzi capitanati da Garcia accusano alcuni minuti di autentico sbandamento permettendo ai padroni di casa di rientrare e passare in vantaggio. Solo la classe ed esperienza dei blue boys unite ad una forte determinazione, evita il peggio. Passata la sfuriata di Angri, la Diesel Tecnica torna a giocare, seppur in una autentica bolgia di tifosi avversari, con tanta grinta pronta a colpire in ogni momento. Ma si sa che in gare come questa a fare la differenza sono gli episodi, che non girano dalla parte di Paternoster, il quale dopo averle provate tutte si deve arrendere al suono della sirena, sul tiro di Morciano che non entra e che consegna la vittoria alla Pallacanestro Angri con il minimo scarto di 70 a 69. Ora gara 5 si ritorna al PalaZingaro per l’ultimo e definito atto di questo campionato per il quale la parola “fine” non è stata ancora scritta.

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina

Tabellino marcatori Garcia 22 punti, Merlo 15, Misolic 12, Mezzacapo 8, De la Cruz 7, Gangale 5

Progressivi parziali: 18-11, 40-30, 53-58, 69-70.