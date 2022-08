Intrattenimento online: come divertirsi in piena sicurezza

Uscire di casa e avere una vita sociale attiva è sicuramente importante, ma ci sono periodi della nostra vita che, per mancanza di voglia, o per un’agenda piena d’impegni non ci si vuole preparare ed entrare in contatto con altre persone. In questi casi si preferisce, infatti, rilassarsi a casa, con vestiti comodi e facendo attività da soli, anche grazie all’utilizzo di internet. Sarà utile, quindi, sapere quali sono alcune forme di intrattenimento online, in modo da rendere piacevole il tempo con se stessi.

Videogiochi: attività piacevole adatta ad adulti e ragazzi

Il primo modo per intrattenersi online, che è anche quello per cui opta la maggior parte dei giovani, sono i videogiochi. Online, gratis e a pagamento, si possono trovare tantissimi giochi per intrattenersi dopo una lunga giornata di lavoro, entrando anche in contatto con altri gamer da ogni parte del mondo. È importante, però, tutelarsi e saper scegliere i siti da visitare per giocare online in modo sicuro ed evitare rischi inutili. Ad esempio, non si devono mai creare account con inseriti il proprio nome e cognome reali; sarebbe sempre meglio trovare un nickname, in modo che la propria identità non si conosca.

Un altro pericolo a cui ci si potrebbe imbattere sono i costi nascosti che alcuni videogiochi contengono. Ma niente paura: basterà fare attenzione e leggere se il gioco è ‘’freemium’’ e se viene chiesto il numero della carta di credito. In quel caso, si può essere certi che una parte del game sarà gratuita mentre un’altra a pagamento, quindi sarebbe da evitare se non si vogliono spendere soldi inutili.

Casinò, come divertirsi online in sicurezza

Sentir parlare di casinò forse potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma in realtà tale attività di intrattenimento è tutelata dalla legge, quindi risulta sicura e senza particolari rischi. I casinò online, come quelli fisici, devono avere una licenza ottenuta dal Ministero e solo così possono esercitare la loro attività senza problemi legali. Attenzione, dunque, a giocare online solo in casino sicuri , per tutelarsi da eventuali truffe. In questi casi ogni informazione sarà riportata, in modo che i giocatori possano accertarsi della legalità dell’operato da parte del sito. Quando fate fatica a trovare i termini e le condizioni, la privacy e altre informazioni utili, iniziate a farvi qualche domanda. Leggete anche le recensioni di altri utenti, soprattutto riguardo ai metodi di pagamento, che devono offrire sicurezza e tutela all’utente.

I giochi più frequenti nei casinò online sono, senza dubbio, le slot machine, il poker, il blackjack e la roulette. Ovviamente, per partecipare a queste forme di intrattenimento è necessario essere maggiorenni, altrimenti sarebbe illegale. L’unico rischio che si potrebbe correre nel caso di soggetti adulti è la ludopatia, ma questo fenomeno viene combattuto grazie alle restrizioni stabilite dal Ministero in riferimento alle puntate e alle vincite.

Serie tv e film