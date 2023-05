Il consigliere Tommasetti interroga la Regione sulle strutture universitarie non utilizzate

Il consigliere regionale della Regione Campania Aurelio Tommasetti ha depositato un’interrogazione consiliare per incalzare i vertici regionali, il governatore De Luca e l’assessore delegato Fortini, sulla questione degli alloggi per gli studenti. Tommasetti chiede chiarimenti sui problemi già evidenziati, con la protesta messa in atto nelle ultime settimane, dagli studenti iscritti negli atenei del territorio campano. Nello specifico, il consigliere Tommasetti ha chiesto alla giunta regionale di chiarire quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire un adeguato servizio abitativo destinato agli studenti delle università della Campania, così da consentire un esercizio pieno del diritto allo studio. Tommasetti ha infatti spiegato che “Nel bando per l’assegnazione delle borse di studio, degli alloggi e dei contributi predisposto dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania sono elencate solo alcune delle strutture disponibili, lasciandone però altre fuori, tra cui, la residenza “Tommaso De Amicis” e la “Antonio Paolella” a Napoli, nonché la “Giuseppe Medici” a Portici e 282 posti letto all’interno del campus di Fisciano”. Il consigliere ha quindi chiesto alla Regione di fornire un elenco completo delle residenze nella disponibilità della Regione Campania e di chiarire il motivo per cui le altre, per un totale di 563 posti letto, non siano state messe a bando. L’interrogazione riguarda, inoltre, la condizione delle sedi ospitanti i posti letto in ciascuna delle strutture utilizzate e le problematiche denunciate dagli studenti in alcune delle sedi universitarie campane. Come è emerso da alcuni articoli di stampa, “La sede dell’Orientale in via Brin sarebbe caratterizzata da muffa e da infiltrazioni di acque meteoriche, mentre alla Parthenope di via Galileo Ferraris gli universitari lamentano difficoltà legate all’utilizzo dei mezzi di trasporto, alla mancanza di spazi sociali e alla presenza massiccia di rifiuti”.

La richiesta del consigliere regionale della Lega è la seguente: “La Regione Campania faccia chiarezza sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per rimuovere le criticità dagli alloggi disponibili; inoltre, di concerto con l’Adisurc, si impegni ad aumentare il numero delle residenze anche grazie al cofinanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, specificando il numero di posti letto che si vanno così a garantire complessivamente ai nostri studenti”.

Giovanna De Luca