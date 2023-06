Crisi dell’ospedale di Polla. Bando “beffa” della Regione Campania. La Cisl: “Troppo poco”

La Cisl Vallo di Diano critica l’operato dell’Asl di Salerno che recepisce a loro avviso, con notevole ritardo la richiesta d’incrementare il personale medico per l’ospedale “Luigi Curto”. Per i sindacalisti, la pubblicazione dell’avviso per il conferimento di incarichi di lavoro per medici specialisti in discipline varie, fino al 30 settembre, rappresenta solo un palliativo verso un problema atavico della sanità locale come la carenza di personale.

“Ci auguriamo – scrivono dalla Cisl – che questa non sia l’unica soluzione adottata, ma che come già rimarcato in altre occasioni, vengano messe in campo tutte le soluzioni possibili sia a livello locale che Regionale e Nazionale, come ad esempio le incentivazioni economiche per i Presidi Ospedalieri di Periferia o l’ampliamento del numero chiuso alle facoltà di medicina e delle Specializzazioni. Sul fronte sanitario il tema della carenza di personale sanitario è ormai un’emergenza che si è fatta sempre più evidente dopo la pandemia, a seguito del pensionamento di molti medici, non rimpiazzati da nuove leve .Questa situazione crea soprattutto nei presidi di periferia gravi difficoltà nell’erogare assistenza sanitaria. Quali componenti e rappresentanti sindacali Cisl Fp del Presidio Ospedaliero di Polla, vigileremo affinché il nostro territorio non venga escluso da eventuali assegnazioni di personale e come già rimarcato al fine di scongiurare ogni ipotesi di chiusura della struttura e garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione interessata, attiveremo ogni utile azione di protesta”. I sindacati si auspicano altri interventi come le incentivazioni economiche per i presidi ospedalieri di periferia o l’ampliamento del numero chiuso alle facoltà di medicina e delle Specializzazioni al fine di colmare in parte queste esigenze, divenute ormai improrogabili.

Giuseppe Giardullo