Lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, chiusa di notte l’A2

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, saranno necessarie alcune limitazioni al traffico lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, da domani 18 luglio a venerdì 21 luglio e dal 25 al 26 luglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00, sarà chiusa la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Campagna Nord e Eboli.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa secondo il seguente itinerario: uscita allo svincolo di Campagna Nord (42,138), svolta a sinistra per via Verticelli, svolta a destra per SS19 delle Calabria, svolta a sinistra per via Sandro Pertini, prosecuzione su via Don Luigi Sturzo, svolta a sinistra per via San Vito Martire, rientro in Autostrada presso lo svincolo di Eboli (35,900).

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Paola Romano