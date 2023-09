Incontro Fenailp Turismo e Associazione Albergatori di Palinuro per il futuro del turismo nel Cilento

Si è svolta a Palinuro una riunione, che segna l’inizio di un tour di incontri operativi promosso dalla Fenailp Turismo per affrontare le sfide chiave che il settore turistico del Cilento sta affrontando.

Questo incontro ha coinvolto la Fenailp Turismo e l’Associazione Albergatori di Palinuro e ha avuto come obiettivo principale la discussione delle sfide attuali e la creazione di una strategia condivisa per il futuro.

Il Presidente Marco Sansiviero ha evidenziato la necessità di affrontare i problemi che stanno influenzando negativamente il turismo nella regione, in particolare il Cilento. Tra le questioni affrontate, la gestione dei siti UNESCO nell’area parco è emersa come un punto critico. Nonostante il Cilento ospiti tre siti riconosciuti come patrimonio mondiale dell’umanità, non sono stati adottati iniziative significative per sfruttare questi prestigiosi riconoscimenti a fini turistici. L’UNESCO ha chiesto alle autorità locali di adottare un “Piano di Gestione” per valorizzare il patrimonio del Cilento, e gli operatori turistici sono disposti a contribuire.

La riunione ha evidenziato altre sfide, tra cui la provincializzazione del turismo, la quota internazionale limitata, la perdita dell’attrattiva del mare come unico richiamo turistico, e l’incremento incontrollato dei costi che influisce sui prezzi per i clienti finali. Inoltre, nonostante l’imminente apertura dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, mancano progetti strategici per sfruttare appieno le opportunità che questa infrastruttura porterà al Cilento.

Il Segretario Generale della Fenailp, Mario Arciuolo, ha evidenziato la perdita di presenze turistiche nella provincia di Salerno, mentre Napoli ha registrato un aumento dei flussi turistici. È necessario lavorare per colmare questa differenza, e la Costiera Cilentana deve svolgere un ruolo chiave in questo processo.

Il Presidente Sansiviero ha sottolineato l’importanza della collaborazione alla creazione di un “PROGETTO di DESTINAZIONE per il CILENTO”, coordinato dal Prof. Felice Vertullo, basato sulla comprensione delle sfide del settore e articolato in progetti da presentare alle istituzioni. Questo progetto coinvolgerà gli operatori turistici cilentani, che sono in prima linea per proporre interventi utili per lo sviluppo del territorio.

L’incontro si è concluso con un forte senso di determinazione e impegno condiviso per promuovere un futuro sostenibile per il turismo nel Cilento. Il Presidente Marco Sansiviero ha espresso gratitudine per la partecipazione degli operatori turistici e la loro disponibilità a collaborare per affrontare le sfide del settore.