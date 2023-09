Di nuovo chiusa la SS18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea. La rabbia degli albergatori

Non si è fatta attendere a Maratea la reazione degli albergatori dopo l’ennesima chiusura annunciata da Anas della SS 18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea Statale 18, per i danni al sistema di monitoraggio geotecnico dovuti al maltempo. Si tratta del tratto di strada interessato da una grossa frana che ne ha causato la chiusura dalla fine di novembre 2022 al 14 luglio scorso.

“Ancora una volta – sottolinea una nota del Consorzio Turistico Maratea, a firma del presidente Biagio Salerno – il sistema di monitoraggio geotecnico del movimento franoso ha avuto problemi. Pur riconoscendo che le piogge incessanti che si sono abbattute in poco tempo su Maratea sono una causa, francamente – è scritto nella nota – si tratta di evento prevedibile che non avrebbe dovuto causare tali ripercussioni”.

Tra una settimana la SS 18 aperta a metà luglio sarà chiusa come da programma, ma a sentire il Consorzio turistico, non ci sono ancora notizie certe da Anas sui lavori in programma per risolvere la situazione in via definitiva.

“Si continua dunque a sottovalutare la tempistica, spiega il presidente Biagio Salerno, come se quanto accaduto in quest’estate con la drastica riduzione di presenze negli alberghi non avesse insegnato nulla”.

L’auspicio è che si mantengano gli impegni annunciati per i lavori sulla Sp3 Trecchina-Maratea da concludersi entro la fine del mese di settembre. È questo l’unico collegamento viario utile per gli autobus del trasporto pubblico scolastico e per gli automezzi pesanti.

Paola Romano