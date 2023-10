Asl Salerno e Codere, insieme per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo

Prevenire il Disturbo da Gioco d’Azzardo e delle Dipendenze patologiche: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che ASL di Salerno e Codere Italia, operatore internazionale di gioco legale, sottoscriveranno il 3 ottobre prossimo presso la sede dell’Asl Salerno.

In linea con l’attuazione degli obiettivi programmatici del Piano Regionale 2019-2020 e con la Legge della Regione Campania n. 2/2020 , il Ser.D. in sinergia con Codere, si occuperà dell’organizzazione di eventi ed incontri volti alla formazione degli addetti del settore, con particolare attenzione sugli operatori delle sale bingo. Saranno questi ultimi i destinatari di corsi di formazione grazie ai quali l’equipe multi professionale della ASL Salerno fornirà informazioni

sull’utilizzo inappropriato del gioco e sui potenziali rischi di sviluppare il cosìddetto DGA: Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Sono inoltre previste postazioni con cadenza fissa ogni terzo venerdì del mese all’interno della Gaming Hall Modernissimo di Salerno (Via Sichelmanno 41) presidiate dagli operatori del Ser.D. che distribuiranno ai presenti materiali informativi per la prevenzione di diverse dipendenze; materiali che saranno comunque sempre a disposizione di tutti durante gli orari di apertura

della sala.

“La ASL Salerno e la Regione Campania sono da sempre molto sensibili al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Stiamo sviluppando strategie di contrasto e prevenzione delle dipendenze, anche quelle relative al gioco d’azzardo” dichiara il direttore generale della ASL Salerno, l’ing. Gennaro Sosto. “Siamo favorevoli ad ogni tipo d’iniziativa che vada nella direzione di ribadire la vicinanza delle Istituzioni alle persone che “cadono” in queste dipendenze. Fare campagne di prevenzione con gli specialisti dei Ser.D. direttamente nei luoghi dove queste dipendenze nascono e si sviluppano, ci consente di provare ad intercettare il disturbo patologico prima che si trasformi in una tragedia personale e familiare” conclude Sosto.

“Crediamo molto nella collaborazione con la ASL di Salerno e più in generale con le istituzioni locali”, dichiara Imma Romano, Direttrice Relazioni Istituzionali di Codere Italia, ”presenti ormai da più di vent’anni sul territorio, siamo diventati un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un momento di gioco legale e quindi sicuro e controllato. Ma siamo anche consapevoli che le distorsioni non mancano, per questo vogliamo essere in prima linea in tutte quelle attività che possono aiutare il contrasto e la prevenzione del DGA”.

Carmine Del Negro