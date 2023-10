Il “Festival internazionale delle mongolfiere” a Paestum tra critiche e delusione

Sono tantissime le critiche che hanno inondato i canali social del “Festival internazionale delle mongolfiere a Paestum”. Il festival si è aperto il 30 settembre e terminerà l’8 ottobre. Nel fine settimana appena trascorso ha registrato tantissime presenze, peccato che in tantissimi si siano lamentati del fatto che di mongolfiere non ne hanno visto neanche l’ombra. Gli organizzatori dell’evento, dopo ore di attesa da parte dei tanti turisti giunti appositamente per un evento così suggestivo, hanno reso noto che “i biglietti per salire sulle mongolfiere erano finiti” in quanto la disponibilità era limitata.

Ma non è solo questo il motivo delle tante critiche ricevute. In molti hanno lamentato una pessima organizzazione con ore e ore di fila per poter entrare o per poter lasciare il parcheggio, la presenza di scarsi servizi igienici e, soprattutto, la mancanza totale delle mongolfiere dovute alle condizioni del tempo.

La maggior parte di coloro che nel fine settimana si è recato all’evento, tra cui tantissime persone provenienti dal Vallo di Diano, ha affermato che, sebbene ci fosse un po’ di vento, avrebbero gradito quantomeno che le mongolfiere venissero esposte per permettere ai più piccoli di salirci senza alzarsi in volo o di scattare una foto per ricordo.

Sui social tra le varie critiche possiamo leggere: “Più che festival delle mongolfiere è stato il festival della truffa”, “Eravamo allo sbaraglio, si sono presi solo i soldi”, “Il festival delle mongolfiere senza mongolfiere, dopo ore di macchina”, “Come l’anno scorso solo una delusione”.

Queste lamentele, dunque, non sono una novità per gli organizzatori che si ritrovano nuovamente a dover rispondere a centinaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero in merito a un’organizzazione ritenuta discutibile.

