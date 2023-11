Il “Cicerone” di Sala Consilina impegnato contro la violenza sulle donne: presentato il “violentometro”

In cammino verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani 24 novembre alle ore 10,30 presso l’auditorium scolastico, dall’ITIS-IISS Cicerone di Sala Consilina sarà presentato il violentometro, su proposta del comitato Se non ora quando-Vallo di Diano. Si tratta di uno strumento che permette di acquisire e sviluppare la capacità di individuare la violenza psicologica e fisica attraverso le sue differenti e graduali manifestazioni. E, quindi, utile nell’ambito delle relazioni di coppia, ma anche in contesti come la famiglia o i luoghi di lavoro.

L’istituto valdianese d’istruzione superiore sarà la prima scuola in Italia ad adottare il violentometro, poichè gli studenti e le studentesse sono stati preparati dai docenti a comprenderne la valenza. Il passo successivo è stato quello di predisporre propri elaborati da recitare, nonché altre performance artistiche sul tema della violenza di genere. Il violentometro è certamente uno strumento molto utile, poiché consente di comprendere che esistono segnali da non sottovalutare all’interno di una relazione affettiva, avvisi indicativi della tendenza dell’altro ad essere più o meno irrispettoso, aggressivo o persino abusante e violento. Proprio ieri il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha presentato alla stampa il progetto “Educare alle relazioni”, che partirà in via sperimentale già da quest’anno e che è stato pensato per contrastare la violenza di genere.

Secondo quanto si legge dal comunucato del comitato Se non ora quando-Vallo di Diano: “ancora di più si sente gratificato per avere condiviso con l’istituto scolastico valdianese un’iniziativa più che proficua. Difatti la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere non può che passare anche, e soprattutto, per le giovani generazioni”. E in conclusione:”Se davvero si vuole cambiare rotta e contrastare la violenza contro le donne, il primo passo è, dunque, quello di intervenire in maniera strutturale, partendo proprio dall’educazione nelle scuole. L’ITIS-IISS Cicerone di Sala Consilina si adopererà domani in tal senso, dedicando la propria manifestazione a Giulia Cecchettin, il cui femminicidio ha scosso in particolare modo gli e le adolescenti valdianesi, che dedicheranno la loro manifestazione a lei, per onorarne degnamente la memoria”.