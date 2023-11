Ritrovata dopo 50 anni una Madonna con Bambino di Botticelli. Era nascosta a Gragnano

Se ne erano perse le tracce da 50 anni, di una Madonna con Bambino realizzata dal pittore rinascimentale Sandro Botticelli. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli l’hanno recuperata in una abitazione privata di Gragnano, nel napoletano, e l’hanno consegnata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’area metropolitana del capoluogo campano. L’opera, che raffigura la Vergine Maria che tiene in braccio Gesù Bambino, era originariamente collocata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Santa Maria la Carità, nella provincia partenopea, per poi entrare a far parte della collezione privata della famiglia Somma. Da lì non se ne avevano avuto più notizie per diversi decenni.

Il dipinto, risalente al XV secolo, è stato rinvenuto in cattivo stato di conservazione. Presenta infatti distacchi della pellicola pittorica, cadute di colore, abrasioni ed alterazioni cromatiche dovute sia a ridipinture che all’ossidazione di vernici protettive che sono state applicate successivamente, nel corso degli anni. Il quadro sarà dunque affidato a un Istituto del Ministero della Cultura, che si occuperà del suo restauro e della sua valorizzazione. Al termine del restauro, l’opera sarà esposta a Napoli in modo permanente, in un museo ancora da individuare, anche se ne dovesse essere accertata la legittima proprietà privata. Le autorità dovranno infatti accertare se la proprietà della famiglia Somma è confermata da regolare documentazione; in caso contrario il dipinto passerà sotto la tutela dello Stato italiano.

Giovanna De Luca