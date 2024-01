Terre del Bussento a Casa Sanremo e alla Bit di Milano: l’invito a scoprire le sue meraviglie

Terre del Bussento si appresta a raccontarsi al pubblico internazionale attraverso due prestigiose vetrine: la passerella del Festival della Canzone Italiana a Casa Sanremo e la Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Sarà protagonista nell’area hospitality di Casa Sanremo, dal 2 al 10 febbraio 2024 e parallelamente con la partecipazione alla Bit di Milano, dal 4 al 6 febbraio, consoliderà il posizionamento del territorio del Bussento come destinazione turistica di rilievo.

I visitatori, gli espositori e i buyers avranno l’occasione di scoprire le innumerevoli attrattive dei dodici comuni delle Terre del Bussento, tra natura, storia, archeologia ed enogastronomia.

L’idea dell’edizione 2024 è “Sei mai stat* nelle terre del Bussento?”, che si propone di suscitare la curiosità e l’interesse di chi partecipa a Casa Sanremo, l’area ospitalità ufficiale del Festival della Canzone Italiana situata al Palafiori ed ideata da Vincenzo Russolillo. Un invito a esplorare e scoprire le meraviglie del territorio più a sud della provincia di Salerno, attraverso un viaggio virtuale e sensoriale per scoprire le Terre del Bussento in modo mai sperimentato prima d’ora.

Elemento chiave di questa nuova edizione è il coinvolgimento sempre maggiore dei brand ambassador del territorio, attraverso interviste esclusive pubblicate sul magazine che sarà distribuito sia a Sanremo che a Milano. Il focus sarà esaltare le esperienze autentiche e coinvolgenti che il territorio offre, ma anche analizzare e studiare le opinioni relative alle Terre del Bussento.

Il programma degli eventi è stato presentato sabato nell’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri. A relazionare sono stati il presidente dell’associazione “Terre del Bussento” Matteo Martino, il dirigente scolastico del “Da Vinci” Corrado Limongi, il consigliere della Provincia di Salerno Pasquale Sorrentino, il giornalista e social media manager Francesco Lombardi, referente del progetto per Casa Sanremo e Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione del progetto e referente per la Bit Milano.

Protagonisti il territorio e gli studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri assieme agli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto d’istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio e dell’Istituto di istruzione superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, con gli studenti del Liceo Musicale “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca e dell’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza San Giovanni a Piro ad indirizzo Musicale. Faranno un percorso di ptco (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) all’interno di Casa Sanremo e della Bit di Milano, promuovendo il territorio.



«Sono due iniziative, proposte da Terre del Bussento, che vanno a sostanziare il percorso di formazione degli studenti; – spiega il dirigente scolastico Corrado Limongi – che esaltano la conoscenza del mondo in cui si vive e dove si studia, ma soprattutto si tratta di occasioni culturali, attraverso le quali gli studenti possono assumere informazioni utili ad orientarsi nel loro futuro».

«Crediamo che la promozione territoriale vada fatta dove gli eventi sono partecipati. – sottolinea Matteo Martino, presidente di Terre del Bussento – Casa Sanremo nel periodo del Festival è il posto giusto per far conoscere i nostri territori». Il presidente Matteo Martino ha anche evidenziato che la partnership con Gruppo Eventi va ben oltre l’appuntamento di Casa Sanremo. «Ringrazio Vincenzo Russolillo, Ceo di Gruppo Eventi, figlio di questa terra, che ci dà la possibilità gratuitamente da sempre di essere presenti ad un appuntamento importante qual è Casa Sanremo».

«Nell’anno del turismo esperienziale credo che sia la migliore condizione mettere insieme un percorso di narrazione con le scuole, – evidenzia il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, – in una kermesse importante come il Festival di Sanremo. È il modo migliore per raccontare la Provincia di Salerno, la più bella d’Italia».

Paola Romano