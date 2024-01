Bit di Milano: Postiglione presenta progetti turistici e ambizioni di sviluppo

Il Comune di Postiglione si prepara a partecipare per il secondo anno consecutivo alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, che si terrà dal 4 al 6 febbraio 2024. Il sindaco Carmine Cennamo annuncia con entusiasmo la presenza del Comune in questa importante vetrina globale, inserita nel contesto di un ambizioso progetto di promozione turistica volta al rilancio di Postiglione e del territorio circostante, in particolare degli Alburni.

La Bit di Milano rappresenta un’occasione imperdibile per mettere in connessione professionisti del settore turistico, appassionati, tour operator ed enti pubblici provenienti da tutto il mondo. L’evento offre l’opportunità di presentare pacchetti turistici e progetti di promozione provenienti da vari paesi. Il Comune di Postiglione, nel contesto dello stand della Regione Campania, avrà la sua presenza con l’obiettivo di promuovere il territorio e le iniziative messe in atto per stimolare il turismo locale.

Lo stand del Comune di Postiglione sarà un punto di incontro per visitatori, imprenditori del settore turistico e rappresentanti delle istituzioni. Oltre alle degustazioni di prodotti enogastronomici di eccellenza provenienti da Postiglione, sarà possibile esplorare e conoscere, attraverso spiegazioni dettagliate e materiale informativo, l’ampia offerta turistica nel campo storico-archeologico, naturalistico, enogastronomico, culturale e sociale proposta dal Comune e dalle aziende locali.

Il sindaco Cennamo sottolinea l’importanza di promuovere il territorio degli Alburni, evidenziando il crescente sviluppo turistico grazie a iniziative comunali, ministeriali e regionali. Tali iniziative mirano a sostenere il turismo delle radici, che per realtà come Postiglione rappresenta un catalizzatore di sviluppo.

Le attività di valorizzazione del territorio includono progetti finanziati dalla Regione Campania, tra cui opere pubbliche, infrastrutture per lo sviluppo sostenibile e partecipazione ad eventi fieristici nazionali e internazionali. Il Comune di Postiglione si posiziona come protagonista in prestigiose iniziative nazionali, supportando il suo impegno a diventare un punto di attrazione turistico-culturale, ambientale ed enogastronomico nelle aree interne del Mezzogiorno.

Il sindaco conclude elencando alcune delle attività in corso, come la progettazione di una monorotaia turistica in montagna, l’ampliamento delle aree per camperisti, la valorizzazione delle attività per escursionisti, eventi culturali come “Strettule”, la riapertura del “Parco Avventura”, l’idea di una scuola turistica e la richiesta di riconoscimento della Grotta di Sant’Elia come Patrimonio Materiale dell’Umanità. Tutte queste iniziative puntano a far diventare Postiglione un punto di riferimento per l’attrattività turistica del Mezzogiorno.

Giuseppe Giardullo