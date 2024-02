Calcio dilettantistico. Pari ed emozioni per i derby Caggiano-Pollese; Marcellino-Buonabitacolo

Una settimana calcistica avvincente quella conclusasi, impreziosita dai due derby che si sono assestati sul pareggio, due partite in bilico fino all’ultimo, tante le occasioni, ma è mancata la zampata vincente. In prima categoria il Pro Sala subisce in trasferta la manita dell’Atletico bellizzi, il match si conclude con un 5 ad 1. Passando alla seconda categoria il Padula Tonino Paolini dopo un filotto di risultati positivi incassa una sconfitta fuori casa per 4 a 2, mantenendo la zona play-off. Partita di punta quella tra Caggiano e Pollese, molto partecipata e sentita da entrambe le tifoserie. Passa in vantaggio la Pollese grazie ad un autogol, viene successivamente rimontata, complice anche l’espulsione di Mordente avvenuta dopo il pareggio momentaneo di Guagliardo . A siglare il goal del vantaggio provvisorio il capitano Giovanni Caggiano. Si ristabilisce la parità numerica con l’espulsione di Coletta ed è così che pareggia i conti l’altro capitano,Nuccorini al quale era stata negata la gioia del goal per un dubbio fuorigioco. Tra pali e traverse da ambo le parti è stata una partita al cardiopalma. La zona play-off dista a due lunghezze per il Caggiano, occupata stabilmente invece dalla Pollese. Nella terza categoria altro derby,stesso risultato…non vanno oltre il 2 a 2 il Marcellino ed il Buonabitacolo. A siglare il primo goal i padroni di casa con la firma del bomber indiscusso Salamone, arriva il pareggio di Marchesano e si ripete la storia con le reti di Giordano e Coppola. Il Marcellino condivide la vetta della classifica con il Caprioli che affronterà nello scontro diretto della prossima settimana. il Buonabitacolo si certifica come “bestia nera”,solo un punto conquistato con la suddetta compagine tra andata e ritorno. La settimana della squadra montesanese era cominciata già mercoledì con il recupero della partita contro l’Ursentina del 10 febbraio,sospesa agli sgoccioli del primo tempo sul 2 a 0 a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Risultato finale un sonoro 5 a 1. Nello stesso girone la Sanzese perde contro Ispani per 2 a 1. La teggianese e la sangiacomese nel girone C non riescono ad ingranare la marcia. Per loro due sconfitte: la prima perde contro il Calcio Gregoriana per 4 a 1 fuori casa,la seconda davanti ai propri tifosi per 2 a 0 contro il Postiglione Il Real Montesano contro il Pro Colliano ottiene un successo importante, un 3 a 1 che gli consente di stanziare ancora in zona play-off.

Manuela Ippolito