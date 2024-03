Al presidente dell’associazione Joe Petrosino, Pasquale Chirichella, il premio “Livatino Saetta Costa” per la legalità

A Pasquale Chirichella, presidente dell’associazione internazionale Joe Petrosino, è stato conferito il premio internazionale “Livatino Saetta Costa” 2024 per la legalità e l’impegno sociale. La premiazione si è tenuta a Foligno, presso la Sala Rossa del Palazzo Trinci, lo scorso 4 marzo. Il Premio è riservato a uomini e donne delle Istituzioni dello Stato, della cultura, del mondo dello sport e dello spettacolo, oltre che a cittadini meritevoli, che si siano contraddistinti per il loro impegno sociale, culturale e per il loro alto senso di legalità, mostrando doti morali e alto senso del dovere, sia, in modo esplicito, nella diretta lotta alla mafia, sia in senso implicito, nella propria azione quotidiana e nell’espressione dell’alto senso di responsabilità e di moralità. Chirichella è stato premiato per “le sue doti morali, il suo impegno sociale, la sua profonda coscienza civica e l’alto senso del dovere, nell’impegno antimafia e nella promozione della legalità, della giustizia e della memoria”. Come presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino, infatti, Chirichella è impegnato nella sensibilizzazione delle coscienze e nella diffusione della cultura della legalità, attraverso la memoria del celebre poliziotto italo americano originario di Padula. Attraverso l’associazione ha promosso la realizzazione di progetti con scuole e altre realtà associative e incontri con chi ha combattuto la mafia (come poliziotti, carabinieri, magistrati o testimoni di giustizia).

ll premio antimafia, organizzato da un Comitato Spontaneo Antimafia, nasce nel 1994 in onore del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990, ed oggi include anche la memoria dei giudici Antonio Saetta e Gaetano Costa, anch’essi vittime della criminalità organizzata. Tra coloro che hanno ricevuto il premio negli anni risultano anche personalità di spicco come Don Luigi Ciotti, Carlo Azeglio Ciampi e artisti come Franco Battiato, Amedeo Minghi, Andrea Bocelli, i Pooh.

Danila Pia Casella