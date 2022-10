Al consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, è stato conferito il Premio Internazionale “Joe Petrosino”.

Joe Petrosino era un poliziotto originario di Padula, il quale ha lottato fino a sacrificare la sua vita per contrastare la criminalità organizzata. In quel periodo la polizia americana era alle prese con un grosso problema: le mafie italiane.

L’Associazione Internazionale “Joe Petrosino” ancora oggi a distanza di anni, continua con impegno a portare avanti e diffondere tali valori, assegnando ogni anno dei Premi a personalità che si sono contraddistinte nella lotta alla mafia, anche attraverso il ricordo di un eroe, il quale grazie al suo incrollabile coraggio, rappresenta un importantissimo simbolo della lotta alle mafie. Petrosino infatti fu ucciso a Palermo proprio dalla mafia.

A Tommaso Pellegrino, consigliere regionale della Campania e Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Oncologica e Responsabile della Breast Unit presso il Policlinico “Federico II” di Napoli, infatti è stato consegnato negli Stati Uniti, il prestigioso Premio “Joe Petrosino”.

“Ricevere il Premio “Joe Petrosino” è per me motivo di orgoglio oltre che di grande emozione – le parole di Tommaso Pellegrino – Mi è dispiaciuto non poter partecipare alla cerimonia di premiazione a New York, ma certamente non mancheranno le occasioni per salutare e abbracciare direttamente i nostri connazionali negli Stati Uniti.”

La legalità e la lotta alle mafie hanno sempre caratterizzato l’impegno di Pellegrino nella politica.

“Un affettuosissimo grazie agli Amici dell’Associazione Lt Joseph Petrosino Association in America e un particolare grazie a Vincenzo Lamanna per aver ritirato per me il premio a New York e per l’importante e prestigioso lavoro che svolge in Italia con l’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”

.