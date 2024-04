Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ecco il progetto #spuntablu della Rofrano Lavoro

In occasione del della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, la Rofrano Lavoro Società Cooperativa Sociale si è resa promotrice del progetto #spuntablu, realizzato in collaborazione con alcuni Istituti Scolastici dove svolge per conto del piano di zona S/9 il servizio di assistenza e integrazione scolastica in favore di alunni disabili.

Il progetto #spuntablu ha coinvolto 6 Istituti Scolastici per un totale di 12 classi. Il lavoro è stato differenziato, proponendo modalità di svolgimento diverse per scuole primarie e secondarie. Nelle scuole primarie gli operatori hanno affrontato il tema dell’autismo con i bambini attraverso lo svolgimento di attività che permettessero loro di immedesimarsi nel loro compagno autistico, partecipando a dei tavoli sensoriali grazie ai quali sperimentare quali difficoltà affrontano nelle attività quotidiane. Hanno visionato dei cortometraggi, discusso con operatori e docenti, preparato dei cartelloni con le impressioni relative al lavoro svolto. Obiettivo delle attività è stato sperimentare il disagio provato da chi è affetto da disturbo dello spettro autistico e sensibilizzare i compagni alla comprensione e all’inclusione.

Il lavoro svolto nelle scuole Secondarie di primo grado si è incentrato su una discussione in classe con lo scopo di produrre da parte dei ragazzi coinvolti del materiale informativo sull’autismo, in grado di spiegare con parole semplici cosa sia realmente e cosa possiamo fare di concreto tutti noi per aiutare chi ne è affetto. L’implementazione del progetto ha permesso in tal modo di far riflettere i ragazzi e di informare la società circostante, attraverso la distribuzione di brochure informative e materiale vario preparato dai ragazzi sotto la supervisione di operatori competenti in materia di disturbo dello spettro autistico.

Nelle scuole secondarie di secondo grado si è lavorato sulla creatività dei ragazzi, i quali hanno realizzato con la collaborazione dei docenti due video dove spiegano cosa significa avere in classe un compagno e un alunno affetto da disturbo dello spettro autistico, andando oltre i pregiudizi e i preconcetti. Il lavoro nelle scuole secondarie, quindi, non ha avuto il solo obiettivo di sensibilizzare i ragazzi coinvolti, ma anche quello di renderli a loro volta protagonisti nel sensibilizzare quante più persone possibili sul tema del disturbo dello spettro autistico, informando e suggerendo piccole strategie da adottare per sostenere e includere bambini e ragazzi autistici nella vita di tutti i giorni.

Grazie all’esperienza maturata con lo svolgimento dei servizi di assistenza scolastica e di assistenza domiciliare in favore di minori affetti da disturbo dello spettro autistico, la Rofrano Lavoro nel corso degli anni ha acquisito consapevolezza in merito alle esigenze dei ragazzi seguiti e delle loro famiglie, sperimentando le difficoltà quotidiane che affrontano fuori casa in contesti a loro non familiari.

Da queste premesse nasce il progetto #spuntablu, interamente finanziato dalla cooperativa, ideato dai suoi operatori e realizzato in sinergia con le scuole. In seguito è stato presentato all’esterno per raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di persone e informarle in merito al tema dell’autismo.