Salerno: convocato il Consiglio provinciale per il giorno 13 novembre

Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno era stato convocato il Consiglio provinciale in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione per il giorno 6 novembre 2020, alle ore 11,00. Nel Decreto di convocazione veniva richiamato l’articolo 1, comma 6, lettera n-bis del DPCM del 13 ottobre 2020 modificato con DPCM del 18 ottobre, ai sensi del quale “(..) nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”. Veniva rilevata quindi la sussistenza delle motivate ragioni in quanto tra gli argomenti da trattare in Consiglio figura la designazione dei rappresentanti dell’amministrazione in seno al Consiglio dei delegati di due Consorzi bonifica, la cui votazione deve essere espletata in forma segreta, che può essere allo stato assicurata soltanto attraverso l’adunanza in presenza presso la sede dell’Ente.

Il Consiglio provinciale poi è stato rinviato a domani, 13 novembre , alle ore 11,00 e sarà presieduto dal Vice Presidente della Provincia, Carmelo Stanziola, poichè il Presidente Strianese si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid_19.

Ovviamente ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 rimangono ferme, in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari, le disposizioni dettagliate nel decreto di convocazione, per cui è bene sottolineare che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.

Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw