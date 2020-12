Al tempo del covid al Cicerone di Sala Consilina l’Open Day si trasforma in uno sportello virtuale per l’Orientamento On Line

Da gennaio partiranno le iscrizioni al prossimo anno scolastico che si dovrebbero svolgere dal 4 al 22 gennaio 2021. In questo periodo difficile di emergenza sanitaria, con le misure restrittive anti covid, anche la scelta del corso di studi di grado superiore, per l’anno scolastico 2020/21, può diventare un’impresa ardua. L’istituto “M.T. Cicerone” di Sala Consilina ha saputo cogliere la sfida e con la tecnologia che accorre in soccorso, ha attivato, a partire da venerdì 4 dicembre, lo sportello di supporto all’ORIENTAMENTO ON LINE per facilitare le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

“Un’opportunità questa per famiglie e ragazzi che potranno conoscere l’offerta formativa dei sei indirizzi di studio” dichiara la dirigente scolastica dott.ssa Antonella Vairo, mentre i docenti della Commissione Orientamento affermano che, grazie a questa iniziativa, le famiglie potranno inoltre conoscere gli sbocchi occupazionali e i punti di forza per intraprendere la carriera universitaria con successo, prenotando, sul sito istitutocicerone.edu.it, un incontro on line sulla piattaforma Google Meet, con il docente referente di plesso dei seguenti indirizzi: LICEO CLASSICO, ITIS – Istituto Tecnico Industriale indirizzi Elettronica, Informatica -SISTEMA MODA, GEOMETRA – Istituto Tecnico per le Costruzioni, Ambiente e Territorio, IPSIA – Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica, IPSASR – Istituto Professionale Agricoltura e Risorse Forestali.

Gli incontri on line si potranno effettuare nei giorni Venerdì e Sabato dalle ore 19:00 alle ore 20:00, in alternativa si possono contattare telefonicamente i docenti referenti dell’orientamento per fissare un appuntamento.

Inoltre sul sito https://www.istitutocicerone.edu.it/ troverete un banner cliccabile dove si apre un form di prenotazione per partecipare ad un orientamento su Meet.

Tutte le info sulle locandine!