Alta Velocità, Corrado Matera: “Inaccettabile l’arroganza della sindaca di Lagonegro, la Stazione sarà nel Vallo di Diano”

“E’ davvero inaccettabile l’arroganza di chi, come il Sindaco di Lagonegro, si presenta ad un convegno a Padula, nel Vallo di Diano, ed arriva a chiedere il nostro sostegno per ottenere che la futura stazione dell’Alta Velocità sia localizzata a Lagonegro”. Lo afferma il Consigliere Regionale Corrado Matera, che interviene duramente in seguito alle parole pronunciate dalla prima cittadina di Lagonegro nel corso di un incontro svoltosi a Padula. “Quello che ha detto -continua Matera- non può essere lasciato correre, per non dover vivere la seconda puntata della vicenda del Tribunale di Sala Consilina. Per evitare altri scippi ed altre improvvide provocazioni, è necessario ed urgente che si faccia sentire la voce indignata di un intero territorio nei confronti di chi, con presunzione, propone soluzioni senza fondamento né tecnico né politico”. Per il Consigliere Regionale originario di Teggiano non ci sono dubbi: “La stazione dell’Alta Velocità deve essere localizzata nel Vallo di Diano, senza se e senza ma, come ipotizzato e previsto da Reti Ferroviarie Italiane. Ogni altra soluzione va respinta al mittente, chiunque sia. Il Vallo di Diano ha una storia ed una dignità che vanno difese con i denti”. Matera invita gli amministratori, le associazioni presenti sul territorio e i cittadini tutti ad evitare che, sia pur in buona fede, si possano commettere errori che potrebbero far perdere la grande opportunità che, attualmente, viene riconosciuta al Vallo di Diano. “Questo sforzo -sottolinea- dobbiamo farlo per coloro che hanno combattuto prima di noi e per i nostri giovani che potrebbero trovare nel Vallo nuovi stimoli. Qualche mese fa, alla presenza dei Sindaci del Vallo, ho proposto a Ferrovie dello Stato anche l’interconnessione della stazione dell’alta velocità prevista nel Vallo di Diano, al fine di collegarla alle stazioni del Cilento, degli Alburni e della Piana del Sele. Combattiamo uniti coloro che, con arroganza, mirano a penalizzare un territorio che ha subito ingiustamente ed immotivatamente molti scippi, trai quali il Tribunale di Sala Consilina. La battaglia per l’alta velocità non potrà essere persa -conclude Matera- ma dipenderà anche dalla coesione che dimostreremo nel difendere il nostro territorio”.