Basket, serie C Gold: La Diesel Tecnica batte l’Angri Pallacanestro e approda ai play off da “prima della classe”

Finisce la fase regolare del campionato di C Gold e le prime otto squadre, si apprestano a ridarsi battaglia nei tanto attesi play off.

Tutto normale per le squadre che da anni giocano nei massimi tornei regionali, Caserta, Angri, Benevento, Salerno, Bellizzi, Potenza, Lamezia, tutte formazioni partite con grandi ambizioni, ma nessuno degli addetti ai lavori poteva immaginare che alla fine delle 30 giornate a tagliare il traguardo da prima e con 4 punti di vantaggio sulle altre fosse una neopromossa, la Diesel Tecnica di Sala Consilina, di Coach Antonio Paternoster, primo anno per lui a Sala Consilina, del DS Andrea Durante, del capitano Taylor Garcia e di tutto un meraviglioso TEAM integratosi benissimo e che ha saputo regalare non solo alla città capofila, ma a tutto il Vallo di Diano una emozione mai provata prima. Al PalaZingaro i blue boys affrontano la Pallacanestro Angri, squadra costruita per vincere, in una gara semplicemente unica. Lo spettacolo è assicurato ed i tanti

tifosi arrivati a raccolta ne sono testimoni. In campo due formazioni che giocano benissimo, rapidità negli schemi e precisione ai tiri rendono la gara esaltante, la Pallacanestro Angri vuole provare a fare il colpaccio, non riuscito alle altre formazioni, vincere a Sala. Il risultato è incerto e l’andamento nel corso dei minuti è sempre ricco di sorprese. Le squadre in campo sono tra le più forti del campionato e si vede. Le emozioni sono enormi ed è difficile descrivere le tante azioni, si correrebbe il rischio di dimenticarne qualcuna. Gli ospiti non mollano ma la Diesel Tecnica sa che questa è l’occasione per centrare un sogno cullato a lungo, ma mai veramente dichiarato infatti nei momenti difficili si alza prepotente il grido “Sala, Sala” dei tifosi assiepati all’inverosimile, il PalaZingaro è una bolgia che sostiene e sospinge i propri beniamini. I blue boys sono un tutt’uno tra di loro, si aiutano da squadra vera, con il loro condottiero che non smette un secondo di dare indicazioni preziose ed i ragazzi a metterle in pratica dando tutto, con la testa e con il cuore. Ed è così che nella seconda metà dell’ultimo periodo la Diesel Tecnica prende il largo e volando sulle ali dell’entusiasmo piazza il break decisivo, che indirizza a proprio vantaggio la gara. Il risultato finale recita, Diesel Tecnica Sala Consilina 103, Angri Pallacanestro 86. E’ qui la festa, per i play off conquistati da grande, i blue boys ci arrivano da prima della classe, da stasera per tutto l’ambiente, sognare non è più vietato.

Di seguito i tabellini, Merlo 23 punti, Garcia 20, Morciano e De la Cruz 19, Misolic 15, Mbaye 4, Gangale 3,

per dei parziali di tempo, 27-24, 51-49, 74-74, 103-86

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina