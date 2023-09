Presentato a Sala Consilina il sito web de “La fabbrica delle idee”

Si è tenuta questa mattina a Sala Consilina, presso il bar “Paladino”, la conferenza stampa di presentazione della pagina web de “La fabbrica delle idee” alla presenza del presidente Lucio Mori. Proprio sulla pagina leggiamo che si tratta di “un luogo fisico e virtuale per stimolare la condivisione, realizzare incontri e favorire la discussione”, infatti, lo scopo di questa iniziativa è quello di sostenere e mettere in atto dei progetti che possano aiutare a migliorare le condizioni di Sala Consilina e di promuovere l’innovazione in tutto il territorio del Vallo di Diano.

Il sito ha al suo interno diverse sezioni sia per i cittadini del territorio che per tutti colori che sono originari del Vallo di Diano e che ora si trovano all’estero. Per poter offrire degli spunti si può compilare il modulo che si trova sulla pagina e proporre qualsiasi tipo di iniziativa.

Durante la conferenza stampa, il presidente Mori ci ha tenuto a sottolineare che non si tratta di una scelta politica in vista delle elezioni comunali che ci saranno nel 2024 a Sala Consilina, ma vuole essere solo un modo per tenere alto lo spirito innovativo di un territorio che vede sempre più persone andare via e sempre più attività commerciali in difficoltà. Non si esclude del tutto il fatto che tra i membri de “La fabbrica delle idee” possa distinguersi qualcuno che potrebbe far parte di una lista, ma le due cose non sono collegate. Il presidente prosegue dicendo che, in ogni caso, quando si decide di sostenere delle proposte il ruolo dell’amministrazione comunale è sicuramente decisivo nella fase di realizzazione.

Con il nuovo sito web i soci e i fondatori di questo laboratorio di confronto sperano di poter avere molte adesioni e di poter mettere in campo delle idee originali.

Tatjana Chirichella