Calcio dilettantistico. Week-end dolceamaro, vincono solo Pollese e Sassanese

Nell’8^ giornata di campionato il Caggiano Calcio torna da Pontecagnano con 1 solo punto raccolto, contro lo Sporting Club Picentia finisce 1-1.

Nel primo tempo i ragazzi di mister Vittorio Isoldi sembrano spenti e mai in partita. Il risultato non si schioda solo grazie all’imprecisione dei padroni di casa, che sciupano almeno tre occasioni da rete nitide.

La SC Picentia si porta in vantaggio nella ripresa al minuto 55′: 1-0 su calcio di punizione dal limite.

Ma come troppo spesso capita, dopo lo schiaffo arriva la reazione immediata del Caggiano, che pareggia subito i conti con Giuseppe D’orilia, abile a conquistarsi e a trasformare un calcio di rigore: portiere spiazzato e palla in rete per l’ 1-1. Dopo 8 gare e 2 mesi di campionato il ruolino di marcia segna 6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta.

Il Padula Tonino Paolini fermato in casa dalla Cellarum 2012. Il risultato è uno 0-0 che influisce negativamente sulla posizione del Padula, al momento terzo a pari punti con la seconda e a 3 lunghezze dal Serre calcio che comanda la classfica.

Sconfitta per il Marcellino 2006 in casa del Buonabitacolo soccer per 1-0, a deciderla è il goal di Russo.

La Pollese torna alla vittoria con un 2-1 in rimonta sull’Etruria.

A inizio partita gli ospiti, immeritatamente ultimi in classifica, colpiscono due pali e segnano il gol di vantaggio.

La Pollese finalmente reagisce e comincia a giocare a pallone.

Nella ripresa anche grazie all’ingresso di Ciro Iannone, faro 41enne del centrocampo, la Pollese cerca con insistenza il gol che arriva con una rete sublime di Giuseppe Pisano. Da 30 metri il suo arcobaleno si insinua nel “sette”. Pochi minuti dopo e arriva il gol vittoria del “sergentino” Nicola Priore su assist di Criscito.

La marcatura al termine di un’azione corale con tiro dal cuore dell’area che bacia il palo e gonfia la rete.

Amara sconfitta per la Pro Sala in casa dell’Atletico Agropoli Cilento che subisce un sonoro 5-1, allegerito dal goal di Iuliano.

La Teggianese cade in casa contro l’Asd Gregoriana che passa in vantaggio con il goal di Iuzzolino e gestisce bene il risultato fino allo scadere del 90′.

La Sassanese vince 2-1 nell’uggiosa giornata di sabato contro il Bellizzi. Il match inizia con il vantaggio dei padroni di casa in seguito al goal di Vizzuso al 10′ del primo tempo, tuttavia dopo 27 minuti arriva il pari degli ospiti con un punizione magistrale. Soltanto all’ 85′ minuto arriva il 2-1 di Forte che permette alla Sassanese di conquistare i meritati 3 punti.

Carmine Del Negro